Leonardo lamenta 26 anos da morte do irmão, Leandro: 'Eterna saudade'

O cantor Leonardo fez uma homenagem emocionante ao irmão e ex-dupla, Leandro, na data em que completou 26 anos de sua partida

O cantor Leonardo usou as redes sociais na tarde de domingo, 23, para compartilhar uma homenagem especial ao irmão, Leandro, que faleceu há 26 anos. Em seu Instagram oficial, o artista sertanejo resgatou uma foto ao lado do ex-parceiro de palco e ressaltou o quanto sente sua falta.

"26 anos sem você, Leandro. Eterna saudade", escreveu Leonardo na legenda da publicação. Nos stories, ele também dividiu outra imagem com o irmão e colocou um trecho da música 'Não Aprendi a Dizer Adeus', grande sucesso da dupla nos anos 1990.

Emocionados com a homenagem, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas e mencionaram a falta que Leandro faz. "De onde estiver, Leandro segue ao seu lado como sempre esteve iluminando e guiando seus caminhos, orgulhoso dos seus passos. Dando muita força e sabedoria para continuar seguindo a mesma estrada que um dia vocês percorreram juntos", declarou um internauta.

"O Leandro faz muita falta no palco com você, mas ele está na segunda voz de nós, que somos seus fãs", disse outro. "Essa foto é tão linda! Saudade imensa e muito amor por vocês", escreveu um terceiro. "Foto linda amigo! Leandro sempre em nossos corações!", falou o humorista Tom Cavalcante.

Leandro faleceu em 23 de junho de 1998, por falência múltipla dos órgãos, poucos meses após ser diagnosticado com um câncer de pulmão raríssimo, conhecido por tumor de Askin. O corpo do cantor sertanejo foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde mais de 25 mil fãs compareceram para dar o último adeus.

Leonardo faz homenagem para Leandro - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia se emociona após filha pedir para ver Leandro

Virginia Fonseca emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Maria Alice, de três aninhos. Nas redes sociais, a influenciadora digital e apresentadora mostrou sua primogênita perguntando sobre seu tio-avô falecido, Leandro (1961-1998), irmão e antiga dupla sertaneja de Leonardo.

Através dos stories do Instagram, Virginia gravou um vídeo enquanto suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, de apenas um ano, folheavam álbuns de fotos antigas da família paterna. Enquanto passavam pelas fotos, a influenciadora, que está grávida de um menino, José Leonardo, perguntava quem eram as pessoas e as pequenas precisavam identificá-las.

Mesmo sem ter conhecido o cantor sertanejo, Maria Alice mostrou que já sabe da importância dele para sua família e questionou: "Cadê o Leandro?" ao reparar em sua ausência entre os registros; confira detalhes!