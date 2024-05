Areia do show de Madonna em Copacabana é vendida como item raro; saiba o valor

Você compraria? Areia do show da Madonna em Copacabana é vendida como lembrancinha colecionável da cantora; descubra o valor

No início de maio, Madonna fez história mais uma vez ao reunir uma multidão para um show inesquecível em Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora, a areia da praia onde ocorreu o evento está sendo comercializada como um item raro e colecionável da cantora em um site de vendas. Mas será que vale a pena investir nessa lembrancinha?

Por incrível que pareça, alguns admiradores da Rainha do Pop já adquiriram o item, apesar de não ser comercializado por fontes oficiais e não ter comprovação de ser de fato da praia da Cidade Maravilhosa. No entanto, a embalagem é personalizada com uma foto da estrutura do show e afirma ser uma relíquia que marcou o último show da 'Celebration Tour'.

“Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens”, diz o anúncio da 'lembrancinha', que está sendo vendida por US$ 8,99, cerca de R$ 46, e contém 30 gramas da areia onde a loira arrastou uma multidão.

Inclusive, aqueles que desejarem garantir seu 'merch' precisarão comprar rapidamente, pois agora restam apenas oito unidades de saquinhos disponíveis. Vale lembrar que além do show histórico, a passagem de Madonna por Copacabana foi marcada por inúmeras polêmicas e o evento acabou gerando uma comoção negativa.

Especialmente considerando o contexto atual em que o estado do Rio Grande do Sul passa por uma situação de emergência, muitas pessoas apontaram que a repercussão e os elogios do público ao show foram exagerados. Além disso, algumas críticas foram direcionadas ao excesso de sensualidade na performance da artista, que transmitida na Globo e deu o que falar.

Suposta doação de Madonna ao RS:

Após seu show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 4, a cantora Madonna teria doado uma quantia milionária para o Rio Grande do Sul. Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, a Rainha do Pop teria doado R$ 10 milhões às vítimas das enchentes. Mas parece que o dinheiro não foi recebido.

Segundo o governo do estado do Rio Grande do Sul, eles não receberam nenhum dinheiro em nome da estrela, nem uma doação de alto valor. "Não tivemos registro dessa doação no Pix do SOS Rio Grande do Sul", disse a Secretária de Comunicação (Secom) do Estado do RS ao site Notícias da TV. Erlan Bastos, no entanto, afirmou que Madonna preferiu manter sua doação em sigilo.