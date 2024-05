Tati Machado deve ganhar programa no GNT? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe do GNT esclarece rumores sobre possível programa de Tati Machado no GNT

A jornalista Tati Machado (32) está fazendo o maior sucesso dentro da TV Globo, realmente, parece que ela caiu no gosto do público. Depois de conquistar grande parte dos telespectadores da emissora carioca, surgiram rumores de que Tati está cada vez mais próxima de ter um programa só seu, mas não para por aí, a apresentadora já teria destino: GNT. Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do canal GNT, no momento, não confirma essa informação. Além disso, eles reforçaram que a emissora não tem mais detalhes sobre um possível programa de Tati Machado dentro da sua grade de programação.

Segundo o jornalista Fernando Melo, do Área Vip, a Globo promoveu uma reunião para debater a situação de Tati Machado e um dos principais pontos já teria sido devidamente definido. De acordo com as informações, eles cogitaram levar a jornalista para o GNT.

Vale destacar que, mesmo não sendo na TV aberta, o programa de Tati deve permanecer exatamente o mesmo que vem sendo estudado. Caso nada mude até lá, a atração contará com muitas entrevistas e, claro, informações de bastidores.

CARISMA SOBRANDO

Sobre o futuro da apresentadora na Globo, as notícias apontam que mesmo tendo conquistado o público da programação aberta, a proposta seria levar Tati para TV fechada. A emissora acredita no talento, carisma e potencial da jornalista. De acordo com os rumores, a ideia do canal é trabalhar ainda mais a imagem de Tati Machado.

Desde sua estreia no programa 'Se Joga', Tati Machado acumulou sucesso com todo o seu carisma nas manhãs da emissora ao lado de Ana Maria Braga e Patrícia Poeta. Atualmente, ela integra o elenco do Dança dos Famosos e é um dos destaques. Tati recebe muitos elogios desde o seu primeiro episódio no quadro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE TATI MACHADO: