Por onde anda? Sucesso dos anos 2000, Jackeline Petkovic já ficou internada em UTI

Fora das telinhas e lembrada por ter sido uma das principais apresentadoras do Bom Dia & Cia, no SBT, Jackeline Petkovic compartilha a vida nas redes sociais

A ex-apresentadora do Bom dia & Cia, do SBT, Jackeline Petkovic (43), está afastada das telinhas a alguns anos, mas ainda é lembrada pela atuação no programa de TV que esteve a frente durante cinco anos, entre 1998 e 2003. Em 2009, Jackeline passou com um momento delicado, ao sofrer um acidente no Rodoanel em São Paulo e precisar ser transferida para a UTI.

Na ocasião, a apresentadora sofreu um acidente de carro na altura do km 19,5 do Rodoanel de São Paulo, enquanto levava o filho, Enzo (17), que tinha pouco menos de dois anos, para a escola. Eles foram socorridos pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhados para o Hospital das Clínicas.

Na época, a assessoria de imprensa confirmou ao Portal CARAS que o quadro de Jackeline era estável, porém a apresentadora estava respirando com ajuda de aparelhos e sob medicação sedativa e teve que ficar na UTI para monitorização contínua, já seu filho não havia sofrido nenhuma escoriação e foi ficar com os avós enquanto aguardava a mãe sair do hospital.

Sucesso na televisão desde a sua estreia em 1997, no programa Fantasia, do SBT, a loira foi destaque da emissora, conquistando o Bom Dia & Cia, um ano após a sua chegada. Em 2006, foi apresentadora na RedeTV!, no programa Insomnia, e em 2008 esteve a frente do Território Livre, na Rede 21. Jackeline também fez trabalhos como atriz, participando do filme Didi, O Cupido Trapalhão, em 2003 e da novela Metamorphoses, da Record, em 2004.

Por onde anda?

A loira, que atualmente compartilha a sua rotina no Instagram e conquistou 1 milhão de seguidores, está empenhada na carreira de cantora ao lado do marido, o sertanejo Bruno Araujo. Ela compartilha vídeos em que aparece cantando e publica fotos de sua rotina de trabalhos e cuidados pessoais.

