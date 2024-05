Harry e Meghan Markle comemoram 6 anos de casados; relembre o casamento

Bodas de açúcar! Detalhes do casamento real de Meghan Markle com Príncipe Harry; eles marcam seu dia especial trocando presentes temáticos

Neste domingo, 19, príncipe Harry e Meghan Markle celebraram suas bodas de açúcar e comemoraram seus seis anos de casamento. País de Archie e Lilibeth, relembre o grande dia do casal!

A cerimônia digna de conto de fadas aconteceu na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor e contou com a presença da família e amigos do casal. A mãe de Meghan, Doria Ragland, compareceu ao evento e saiu da igreja de braços dados com o novo sogro de sua filha, que acompanhou Meghan até o altar durante a cerimônia.

Além da família real, o casamento contou com a presença de personalidades reconhecidas no universo de Hollywood. Dentre os convidados estavam Amal e George Clooney, Victoria e David Beckham, além de Oprah Winfrey, Serena Williams e o elenco de ‘Suits’, serie em que a Meghan trabalhava antes de entrar para a realeza.

No documentário da Netflix, o casal mostrou fotos e vídeos exclusivos do grande dia. Para a revista People, uma fonte relembrou como foi o casamento: "Foi uma grande festa dançante, todo mundo estava se soltando e se divertindo muito. Apenas uma noite divertida e nada abafada".

O livro Finding Freedom compartilhou detalhes sobre como Meghan e o Príncipe Harry celebraram um ano de casamento em 2019 de forma discreta. Doria havia viajado para o Reino Unido para conhecer seu neto, o príncipe Archie , nascido poucas semanas antes, em 6 de maio, e eles jantaram juntos.

“No aniversário do primeiro ano de casamento, Harry e Meghan desfrutaram de um tradicional almoço de domingo com Doria, sua última refeição antes de viajar de volta para Los Angeles”, escreveram os autores Omid Scobie e Carolyn Durand. Harry também presenteou Meghan com um anel da eternidade: “Harry também surpreendeu sua esposa há um ano com um anel que ele criou com a joalheira das estrelas Lorraine Schwartz, uma das favoritas de Meghan”, disseram os autores.

Em seu segundo aniversário em 2020, logo depois de se mudarem para a Califórnia, após deixarem o cargo de membros trabalhadores da família real, “ambos deram presentes um ao outro à base de 'algodão'. Sem dúvida, foi um gesto muito criativo e romântico, já que todos os presentes são um para o outro" O couro é um presente tradicional do terceiro aniversário, seguido de frutas e flores durante os quatro anos e madeira no quinto ano.

Harry revela planos futuros com Meghan Markle

Harry e Meghan Markle planejam fazer mais passeios "reais" extraoficiais. O casal que estive no país africano por três dias, na semana passada, elogiaram a estadia como "memorável e especial".

“É extremamente importante para nós encontrarmo-nos diretamente com as pessoas, apoiando as nossas causas e ouvindo, a fim de encontrar soluções, apoio e mudanças positivas", começou o filho caçula do rei Charles III. Olhando para o futuro, Harry e Meghan estão antecipando mais oportunidades de viagens para promover novas iniciativas.