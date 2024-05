Paulo Mathias revela reação da família após adotar cachorro do RS: 'Não tinha como'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paulo Mathias revelou detalhes envolvendo adoção de cachorro do Rio Grande do Sul e expectativa de achar verdadeiro dono

Paulo Mathias revelou que o cachorrinho resgatado durante sua passagem pelo Rio Grande do Sul, foi acolhido com muito carinho e festa em sua casa. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador do programa Chega Mais, do SBT, detalhou como foi a visita ao estado e afirma que ainda tem esperanças de encontrar o dono do animalzinho, que recebeu o nome de Leopoldo.

"Não tinha como eu não adotar depois que ele abraçou a minha perna daquele jeito, deu tantos gestos de carinho, não tinha como, era o que a gente deveria fazer", conta o jornalista, que nos últimos dias aproveitou para passear com o bichinho e apresentar São Paulo para ele.

"Eu tive vários momentos legais com ele, levei para passear algumas vezes no final de semana e até fomos ao shopping. Eu fico olhando para ele numa cena daquela e pensando de onde ele veio e falo: 'caramba, a gente fez o bem, a gente fez algo que realmente mudou uma vida'. Eu tô muito feliz", diz.

Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, o governo do estado já registrou mais de 3 mil animais resgatados. Para Paulo, diante da gravidade da situação na região, ele tem torcido para que o dono do animal, que aparentemente é muito bem cuidado e adestrado, possa aparecer com vida.

"Eu não temo que o dono dele apareça, eu torço e torço muito, porque eu me importo muito com as vidas humanas e acho que, se caso ele aparecer, ele precisa saber que ele vai ter toda a estrutura necessária da minha parte pra encontrar novamente o cão dele e ter uma vida muito feliz. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ser o lar temporário do Leopoldo", declara.

O apresentador conta que dentro da família a chegada do cachorrinho foi celebrada por sua filha, que sempre teve interesse em ter um animal de estimação. "Ela vai fazer aniversário agora em junho e na realidade foi um presente. Ela só fala do Leopoldo, é uma coisa impressionante já falou na escola que quer dormir com ele, mudou a nossa vida", se diverte.

"Minha esposa topou a missão junto comigo, foi uma grande parceira e tá sendo muito legal e a gente vai construindo uma relação. É uma construção, não é do dia para a noite, mas eu fico feliz com a confiança que ele tem na gente", afirma.

EMOÇÃO DURANTE COBERTURA NO RIO GRANDE DO SUL

Na última semana, Paulo Mathias emocionou os telespectadores do SBT ao mostrar a triste realidade que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. Ao visitar uma das cidades atingidas pelas enchentes, ele não conseguiu controlar o choro ao vivo. "Eu nunca vi nada igual na minha vida, aquilo ali era um cenário de guerra e foi muito importante, como ser humano, para minha evolução mesmo, eu está presente num local daquele", diz.

Segundo o jornalista, foi inevitável ver de perto o que os gaúchos estavam passando e não se emocionar. "Eu acho que qualquer um que estivesse no meu lugar ali, por mais jornalista, por mais apresentador, por mais comunicador que as pessoas possam nos encaixar, qualquer um iria sentir e iria se emocionar um local daquele".

"Eu procurei de todas as formas ter o maior profissionalismo do mundo, mas depois de horas ali, eu realmente não consegui e acabei me emocionando. É muito difícil a situação, mas acho que eles só vão conseguir virar essa página na hora que cada um conseguir contribuir como pode", finaliza.