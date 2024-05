Apontada como affair de Buda, prima de MC Binn assume relacionamento com empresária

Após breve romance com Lucas Buda, a prima de MC Binn, Nina Capelly, assumiu namoro com empresária: "Cada um seguiu sua vida"

Após viver um breve affair com o ex-BBB Lucas Henrique, Nina Capelly, assumiu um relacionamento com a empresária Ketlin Hernandes. Em entrevista à Quem, a prima de MC Binn compartilhou que conheceu a atual parceira há sete anos e já ficavam às escondidas há algum tempo.

Durante a conversa, Nina afirmou que já superou Buda, mas o carinho por ele segue o mesmo. "Achei melhor respeitar o momento dele e deixar de insistir... e cada um seguiu sua vida. Estou sempre desejando o bem para ele, porque o Buda é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de bom", disse ela.

Na sequência, a cantora de funk confessou que tinha esperança de engatar em um namoro com o ex-participante do BBB 24, mas decidiu seguir em frente quando percebeu que não daria certo. "Estava muito interessada no Buda, mas não deu certo. Já minha empresária me impressionou no dia do aniversário dela ao assumir nosso romance, que antes era sem compromisso."

Ketlin é empresária do ramo musical e conheceu Nina quando ela trabalhava em uma produtora de funk que gerenciava a carreira de seu primo, Binn. No passado, o relacionamento delas era casual, mas agora decidiram assumir algo mais sério.

Confira momento de Lucas Henrique e Nina Capelly:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Ex de Lucas Buda, Camila Moura comentou sobre dele recentemente

Ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, Camila Moura falou sobre o ex-marido em uma entrevista no podcast Tá Benito, do YouTube. Ela contou que eles já se falaram após a separação, mas que o tom da conversa foi diferente.

"Coisas burocráticas e pontuais. Tipo 'Oi, bom dia'. Nem parece que a gente foi casado um dia. Nós nunca nem sequer conversamos sobre possibilidade de reatar nada", disse ela.

Então, Camila comentou sobre os seus ganhos após a separação. "O suficiente para não passar necessidade, não para esbanjar", contou ela. Por fim, ela ainda foi questionada sobre o desejo de engatar um novo relacionamento, e ela negou. "Ainda não. Homem dá dor de cabeça", afirmou.