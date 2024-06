Hulk Paraíba anuncia nascimento de sua filha com Camila Ângelo

Já papai de Zaya com Camila Ângelo, Hulk Paraíba anuncia nascimento de sua segunda filha com a esposa, com quem está há quatro anos casado

O jogador Hulk Paraíba anunciou o nascimento de sua segunda filha com Camila Ângelo. Neste sábado, 22, o atleta postou registros do momento em que Aisha veio ao mundo em um hospital em Miami, nos EUA.

Além de mostrar a bebê ainda na sala de parto, o famoso ainda a exibiu toda arrumada com um look amarelo em um bercinho rodeado por balões. A menina também protagonizou registros com seus irmãos, do casamento anterior do jogador com a tia de Camila Ângelo, Iran Ângelo.

"Mais um grande dia de emoções em nossa vida. Sob a benção de Deus pai todo poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Aisha. Vivendo a magia da vida se revelar novamente diante dos nossos olhos. Filha, você chega ao mundo envolta de muito amor e luz divina", disse ele ao postar os cliques.

E falou sobre o nome escolhido para a garota: "Aisha significa: “viva” ou “cheia de vida”, “transmite energia positiva e vitalidade.”Além disso, você transmite benção, filha. Desejo que a cada dia você possa ter experiências que te conduzam aos braços de Jesus. Você é precisa para Deus! Gratidão meu Deus, por minha família. Seja bem vinda, minha princesa, eu te amarei e te protegerei eternamente. Com carinho, do seu pai, Hulk".

É bom lembrar que Hulk já é pai de Ian, Tiago, e Alice, todos do relacionamento que viveu com a ex-mulher Iran Ângelo, com quem ficou casado por 12 anos, mas se separou em 2019. Pouco depois do térmio, ele assumiu o relacionamento com Camila, sobrinha da ex-esposa.

Hulk Paraíba celebra 4 anos com Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíba fez uma declaração para sua esposa Camila Ângelo, quando ela ainda estava grávida de Aisha. Recentemente, o atleta compartilhou fotos ao lado da eleita e falou sobre o momento em que ela entrou em sua vida.

Já papais de Zaya, de um pouco mais de um ano, eles estavam grávidos da segunda herdeira e comemoraram mais um ano de casados. Romântico, Hulk então escreveu uma declaração para Camila, com quem protagonizou um início polêmico de relacionamento por ela ser a sobrinha de sua ex-esposa, com quem teve três filhos.