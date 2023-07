Hulk Paraíba exibe fotos inéditas dos quatro filhos reunidos

Hulk Paraíba explode o fofurômetro das redes sociais ao exibir novas fotos dos quatro filhos juntos

O jogador de futebol Hulk Paraíba encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos inéditas dos quatro filhos, Ian, Tiago, Alice e Zaya. O papai coruja exibiu um momento de carinho entre os irmãos na casa do pai no úlitmo final de semana.

Os quatro posaram juntos na área externa da casa luxuosa e o papai coruja se derreteu ao falar sobre a sua família. “Quando me encontro sem respostas sobre a lógica da vida, simplesmente agradeço a Deus pelo tesouro que me foi confiado meus filhos”, afirmou ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Hulkinhos e Hulkinhas, parabéns pelos filhos lindos”, disse um seguidor. “Não há presente de Deus maior que filhos”, afirmou outro. “Lindos demais”, comentou mais um.

Para quem não se lembra, o craque foi casado durante 12 anos com Iran Ângelo, com quem teve três filhos, Ian, Tiago e Alice. O casal se separou no ano de 2019, quando Hulk assumiu seu relacionamento com Camila, que é sobrinha da ex-esposa. Os dois são pais de Zaya, de apenas um ano de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Hulk Paraíba compra jatinho milionário. Saiba o preço!

No começo de maio, o atleta Hulk Paraíba decidiu comprar um jatinho particular, investindo mais em seu conforto de suas viagens. Segundo o colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles, o jogador de futebol do Atlético Mineiro comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros. A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.