Juliana Paes entra em trend de maquiagem e surpreende fãs: ‘Maya?'

A atriz postou sua versão da 'Asoka Makeup' que viralizou na web; Juliana Paes ainda comentou como foi fazer a produção: 'Tão difícil'

A atriz Juliana Paes voltou no tempo e fez uma nova versão da make da personagem Maya, da novela Caminho das Índias, de 2009, para embarcar na trend Asoka Makeup, que está viralizando nas redes sociais. Neste sábado ,04, a atriz compartilhou sua versão em seu Instagram e impressionou os internautas.

"Foi daqui que pediram a volta da Maya? Nunca pensei que ASOKA MAKEUP fosse algo tão difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?", escreveu a atriz na legenda do vídeo, em que aparece produzindo sua maquiagem.

No resultado, Paes brilhou com uma make de tons vermelhos, batom coral, olho marcado e muitos adereços, incluindo um véu, um nath (um piercing de nariz usado pelas noivas no dia do casamento, parecido com o que a atriz usou ao interpretar Maya). Ela ainda agradeceu sua equipe além dos influenciadores Lisa Barcelos, uma grande referência em conteúdo de maquiagem artística nas redes, e Gustax pela ajuda.

Nos comentários, fãs da atriz ficaram muito empolgados com a caracterização da estrela: "Podem encerrar essa trend porque você zerou", escreveu uma, “Para", escreveu Giovanna Antonelli, amiga da atriz, deixando um coração, “Entregou tudo, deu vontade de assistir a Maya!!”, recordou uma.

A trend surgiu no TikTok e conquistou milhões de usuários, inclusive outra famosa a entrar na trend foi Brunna Gonçalves, postou a bailarina, que ganhou elogios da esposa, a cantora Ludmilla. Até o momento, a tendência conta com mais de 100 mil impressões.

A tendência tem inspiração em um filme independente indiano de 2001 chamado Asoka. O longa conta a história do imperador indiano Asoka, da dinastia dos Máurias, que governou a maior parte do sul da Ásia de 273 a.C. à 232 a.C. Uma das personagem, Kaurwaki, interpretada por Kareena Kapoor, é a grande musa inspiradora.