Hulk Paraíba compra jatinho milionário. Saiba o preço!

Jogador de futebol Hulk Paraíba investe em um jatinho de luxo para suas viagens e o valor da aeronave chama a atenção

O jogador de futebol Hulk Paraíba decidiu investir em seu conforto nas viagens para seus compromissos e comprou um jatinho particular. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o atleta comprou um avião do modelo Hawker 400 XP, que tem dois motores e tem capacidade para seis passageiros.

A aeronave pode custar até R$ 40 milhões. A compra foi anunciada pelo corretor de aeronaves e CEO Leandro Pereira nas redes sociais.

Hulk Paraíba é casado com Camila de Ângelo. Há poucos dias, o atleta fez questão de homenagear a amada com uma declaração de amor nas redes sociais.

"Minha pequena, cada dia que passamos juntos é uma dádiva na minha vida e hoje é dia de celebrar mais um grande passo que estamos dando juntos. Feliz Bodas de Trigo, meu Amor! Que Deus continue abençoando a nossa união e fazendo que nosso caminho juntos seja de amor e harmonia. Feliz 3 anos de casados, Meu Amor", disse ele. Juntos, eles são pais de Zaya, de um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Virginia Fonseca chama padre para benzer o jatinho do marido

Nos últimos dias, Virginia Fonseca (24) deu o que falar ao presentear o marido, o cantor Zé Felipe (25), com um avião de R$ 50 milhões. Antes de mais uma viagem, eles tiveram uma visita religiosa no transporte para protegê-los.

"Pedimos o padre pra vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus! Toda honra e glória a Deus sempre", escreveu Virginia Fonseca exibindo sua crença.