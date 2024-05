Tem futuro? Ex-BBB Isabelle abre o jogo sobre Matteus: ‘Gostaria'

Ex-BBB Isabelle surpreende ao comentar sobre como anda o seu romance com o ex-BBB Matteus após o fim do reality show

A ex-BBB Isabelle está curtindo a sua nova vida após o reality show Big Brother Brasil 24, da Globo, e também o clima de romance com o ex-BBB Matteus. Os dois engataram um relacionamento na reta final do confinamento e voltaram a se reencontrar neste final de semana em Manaus. Agora, ela contou sobre como anda a relação deles.

"Gostaria muito que desse certo. Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar. Então é delicado, mas a gente conversa e fala de planos para o futuro, mesmo em meio à instabilidade pós-BBB. Por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento", afirmou ela na Marie Claire.

Além disso, Isabelle contou o que pretende fazer com o dinheiro que ganhou no BBB 24. "Espero bancar a cirurgia da minha mãe em breve, se Deus quiser, e investir esse valor para realizar meu sonho de ter uma casa própria. Também vou aproveitar as oportunidades que estão aparecendo com a publicidade. As coisas estão andando, só preciso manter a calma. Nesse momento, mais do que nunca, devemos conversar e procurar ficar menos ansiosos para viver tudo o que vem por aí. E mais do que nunca, mostrar para o mundo a força da nossa cultura através desse festival que vai ser gigante. Também vou tentar voltar a estudar, gosto muito da área da Comunicação, quem sabe...", afirmou.

Isabelle e Matteus se beijaram no show de Joelma

Os ex-BBBs Matteus e Isabelle mostraram que continuam juntos após o reality show da Globo. Eles engataram um romance na reta final do jogo e voltaram a se reencontrar nesta semana. Agora, os dois trocaram um beijo na frente da plateia de um show da cantora Joelma em Manaus, Amazonas.

Na noite de sexta-feira, 3, Matteus e Isabelle subiram ao palco do show e se beijaram na frente de todo mundo. Nos bastidores, eles dançaram juntinhos e não se desgrudaram.

No palco, Matteus se declarou para Isabelle. “Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa Cunhã aqui, agora já foi!”, disse ele. E a cantora Joelma brincou: “Agora já era! Provou da farinha daqui já era”.