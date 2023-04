Virginia e Zé Felipe chamam padre para benzer avião de R$ 50 milhões: ''Abençoar''

Antes de mais uma viagem, Virginia e Zé Felipe pedem para padre benzer jatinho de R$ 50 milhões

Nos últimos dias, Virginia Fonseca (24) deu o que falar entre seus seguidores e até os famosos ao presentear o marido, o cantor Zé Felipe (25), com um avião de R$ 50 milhões. Neste sábado, 22, antes de mais uma viagem, eles tiveram uma visita religiosa no transporte para protegê-los.

Após comemorarem o aniversário do filho de Leonardo (59) em grande estilo, a famosa partiu para mais um compromisso ao lado do esposo e mostrou que recebeu a proteção do padre.

"Pedimos o padre pra vir abençoar nosso avião, para que todas as viagens sejam guiadas por Deus! Toda honra e glória a Deus sempre", escreveu Virginia Fonseca exibindo sua crença.

Nos últimos dias, a influenciadora presentou Zé Felipe com o avião de R$ 50 milhões. Ela fez a surpresa para o amado e no aeroporto colocou vários balões com bolo para celebrar o aniversário dele no local, ao lado do mimo milionário.

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.