Depois de mudar de ideia, Jesus Luz agradece a Madonna: ‘Espetáculo!'

Jesus Luz é ex-namorado da diva pop e chegou a afirmar que não iria marcar presença em Copacabana porque teve um 'desentendimento' com a cantora

Jesus Luz prestigiou o show de Madonna neste sábado, 04, e fez questão de fazer um post em agradecimento à ex-namorada, que arrastou 1,6 milhão de pessoas à praia de Copacabana para a apresentação final da turnê "The Celebration Tour". O modelo estava entre os convidados da área VIP com a namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo, e amigos.

"Que show! Nossa cidade merecia esse espetáculo! Experiência surreal! Thank you so much @madonna", escreveu o modelo na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jesus Luz (@jesusluz)

Foto: Reprodução / Instagram

O modelo havia dito anteriormente que não iria comparecer ao evento devido a um "desentendimento" com a cantora. Em entrevista ao site Gshow, Jesus Luz explicou que acabou se desentendendo com Madonna nos últimos dias e, por isso, não comparecerá ao evento tão aguardado pelos fãs do Brasil. "Tenho que me posicionar, não tem como fingir que está tudo bem", iniciou ele.

E continuou: "Eu tive um desentendimento com ela na semana passada, por mensagem. E eu não vou ao show. Não vou me prolongar muito sobre o assunto porque nunca fiz isso e não é agora que vou expor nada. Mas tenho que dizer a vocês a verdade", declarou Jesus Luz, sem maiores detalhes.

O modelo brasileiro e a cantora internacional se conheceram em 2008, quando ela esteve no Rio de Janeiro para um ensaio fotográfico. Na época, Jesus Luz tinha 21 anos e fazia parte do casting que posaria ao lado de Madonna, que se encantou com o rapaz à primeira vista.

Madonna no Brasil: show bate recorde de público

Madonna encerrou a turnê "The Celebration Tour" e que comemorou os 40 anos de carreira, em grande estilo e batendo recorde de público: 1,6 milhão de pessoas assistindo ao seu show na Praia de Copacabana no sábado, 04. O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo, 05, e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias cariocas.