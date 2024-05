Menino ou menina? Branca Feres faz chá revelação do segundo bebê

Gêmea do nado sincronizado, Branca Feres faz chá revelação com a família e descobre se está grávida de um menino ou uma menina

A atleta Branca Feres, que é irmã gêmea de Bia Feres, está grávida pela segunda vez e fez um chá revelação para descobrir o sexo do segundo bebê. O evento aconteceu em uma casa e teve uma dinâmica divertida.

Branca e o marido, Gustavo Frota, tiveram que estourar bexigas espalhadas ao redor de uma piscina, que estavam com papeis picados nas cores rosa e azul. No final, eles encontraram mais bexigas na cor rosa e descobriram que vão ter mais uma menina.

O casal já tem uma filha, Nicole, de 1 ano e 7 meses, e deram a entender que não pretendem fechar a fábrica agora. Isso porque Gustavo demonstrou que ainda tem o desejo de ter um menino. No final do vídeo, Bia pergunta para a irmã: “Você não vai para o terceiro, né?”. E Branca responde: “Ué, por que não?”.

O anúncio da gravidez

Branca Feres, de 36 anos, usou as redes sociais no dia 10 de abril para anunciar que está grávida pela segunda vez. A ex-atleta do nado sincronizado, irmã gêmea de Bia Feres, já é mãe de Nicole, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Gustavo Frota.

No feed do Instagram, ela postou um vídeo mostrando alguns testes de gravidez com o resultado positivo, o ultrassom do bebê, e o momento em que comemora a notícia com o marido, e celebrou o crescimento da família

"Estamos em êxtase! Amor que não cabe mais no peito", escreveu Branca na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs. "Parabéns!!!!!! Melhor notícia", disse a atriz Sthefany brito, que também anunciou a segunda gestação recentemente. "Que linda... filho (a) é sempre um benção de Deus", falou uma seguidora. "Que venha com muita saúde", desejou outra.

Bia, a irmã de Branca, também tem dois filhos: Isaac, de dois anos, e Serena, que completou 1 aninho em janeiro deste ano. Eles são frutos de seu casamento com Maurício Netto.