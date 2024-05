Angélica surge com famosos em foto na festa pós-show da Madonna

Hora da after party! Logo depois do show da cantora Madonna em Copacabana, um time de celebridades se reuniu em uma festa secreta

O show da cantora Madonnaagitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 4, mas a celebração não acabou quando ela saiu do palco. Alguns famosos se reuniram em uma after party exclusiva no hotel Copacabana Palace.

Nas redes sociais, a apresentadora Angélica mostrou uma foto com algumas celebridades reunidas durante a festa. Na selfie, a loira surgiu com o marido, Luciano Huck, e as cantoras Pabllo Vittar e Marina Sena.

Além disso, Angélica também mostrou seus encontros com Sabrina Sato e Anitta nos corredores do hotel após o show de Madonna.

De acordo com o colunista Leo Dias, a festa pós-show foi organizada por Luciano Huck para cerca de 150 convidados em um restaurante de luxo que fica no hotel. Enquanto isso, o colunista Lucas Pasin contou que o evento teria música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

Angélica mostra fotos pós-show de Madonna - Foto: Reprodução / Instagram

Selfie de Luciano Huck com Madonna

Luciano Huck compartilhou uma foto com Madonna após o show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 04. O apresentador divulgou o registro e elogiou a popstar com um post nas redes sociais.

"Obrigado, Madonna!!! Mais uma vez, você fez história. O pop ganhou mais um capitulo. E de quebra você ajudou a curar um pais dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", escreveu na manhã deste domingo, 05.

Na imagem, ele e a cantora aparecem abraçadinhos. O registro logo recebeu comentários de Angélica, que enviou emojis de coração, assim como de outros internautas: “Histórico!”, escreveu um.