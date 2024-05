Luciano Huck tira foto com Madonna após show: "Celebrando juntos"

O apresentador Luciano Huck curtiu vista privilegiada do palco em uma varanda do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Luciano Huck compartilhou uma foto com Madonna após o show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 04. O apresentador divulgou o registro e elogiou a popstar com um post nas redes sociais.

"Obrigado, Madonna!!! Mais uma vez, você fez história. O pop ganhou mais um capitulo. E de quebra você ajudou a curar um pais dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", escreveu na manhã deste domingo, 05.

Na imagem, ele e a cantora aparecem abraçadinhos. O registro logo recebeu comentários de Angélica, que enviou emojis de coração, assim como de outros internautas: “Histórico!”, escreveu um.

Após o fim do show, Huck esteve com um time de famosos e se reuniu para um after na madrugada. Angélica, Sabrina Sato e Marina Sena estavam entre as personalidades presentes, assim como Pabllo Vittar, e outros convidados. Mas a história do apresentador com a rainha do pop é antiga, eles se conheceram em 2009. Desde então, mantêm contato.

Há 12 anos, Huck gravou uma entrevista com Madonna no chão do banheiro de um hotel onde ela estava hospedada, nos Estados Unidos, para o Caldeirão.

Mais cedo o casal compartilhou a vista privilegiada do palco ao ficarem em uma varanda do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que fica bem na frente da praia. Os dois fizeram uma selfie juntos após ficarem prontos para o evento e surgiram sorridentes com a expectativa para o show.

Madonna no Brasil: show bate recorde de público

Madonna encerrou a turnê "The Celebration Tour" e que comemorou os 40 anos de carreira, em grande estilo e batendo recorde de público: 1,6 milhão de pessoas assistindo ao seu show na Praia de Copacabana no sábado, 04. O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo, 05, e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias cariocas.