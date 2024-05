Carol Celico deixa a maternidade com o filho recém-nascido e o marido

Mãe de três, a empresária Carol Celico surge sorridente ao ser flagrada na saída da maternidade após receber seu terceiro filho

A empresária Carol Celico já está em casa com seu filho recém-nascido, Rafael, fruto do casamento com o empresário Eduardo Scarpa. Ela foi flagrada pelos paparazzi ao sair da maternidade ao lado do bebê e do marido no início da tarde deste sábado, 18.

Sorridente e radiante com sua família, Carol esbanjou sorrisos e parou para posar com o bebê, que já estava acomodado no bebê conforto para ir para casa.

Rafael nasceu no dia 15 de maio de 2024 em uma maternidade de São Paulo. O nascimento dele foi anunciado por Celico em um post nas redes sociais. “O dia que mudou nossas vidas para sempre! Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor”, disse ela na data.

Vale lembrar que Carol Celico também é mãe de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13 anos, frutos do antigo relacionamento com o jogador de futebol Kaká.

O encontro dos irmãos

Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, ao compartilhar alguns cliques em família. Um dia após anunciar o nascimento de Rafael, seu filho com o empresário Eduardo Scarpa, a mamãe mostrou os filhos mais velhos conhecendo o bebê.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a empresária e influenciadora digital aparece sorridente ao lado do marido e dos dois filhos, Luca, de 14 anos, e Isabella, de 13. Os dois são frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Ao dividir os registros, Carol se declarou. "Agora estamos completos! Obrigada por escolher essa família, Rafael! Estaremos e seremos sempre por você! Te amamos muito!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.