Torben e Lars Grael prestigiam o lançamento do livro sobre os 25 anos do Projeto Grael

Projeto Grael completa 25 anos de existência e a data é marcada pelo lançamento do livro ‘Barcos Para Educar’

Os atletas Torben Grael e Lars Grael marcaram presença no lançamento do livro Barcos Para Educar - 25 anos do Projeto Grael, escrito por Victor Andrade de Melo. A publicação destaca o impacto positivo na vida dos jovens atendidos pelo instituto ao longo de sua existência.

O Projeto Grael foi fundado em 1998 pelos medalhistas olímpicos com o objetivo de democratizar o acesso de jovens ao esporte da vela. Além disso, eles fundaram o Instituto Rumo Náutico, que tem caráter social e educacional para jovens da rede pública de ensino com foco nos esportes aquáticos, educação ambiental e inclusão digital.

Nas redes sociais, Axel Grael falou sobre o livro. "Barcos para Educar - O livro que marca os 25 anos do Projeto Grael/Instituto Rumo Náutico, lançado nesta quinta-feira, traduz a vontade da Família Schmidt Grael de tornar mais acessível o esporte que nos consagrou. Nosso saudoso pai, Coronel Dickson Grael, e nossa saudosa mãe, Ingrid Schmidt, estariam certamente muito orgulhosos de ver o quanto o projeto que idealizaram deixou sua marca na vida de mais de 25 mil jovens. Nosso reconhecimento ao historiador Victor Andrade de Melo, que colocou em palavras a trajetória que tanto nos orgulha. Que a boa experiência de fazer dos barcos instrumento de inclusão social esteja cada vez mais ao alcance de brasileiros e brasileiras", disse ele.