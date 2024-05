Sandy é elogiada por sua participação no show de Andrea Bocelli: ‘De arrepiar’

Sandy faz apresentação memorável no show de Andrea Bocelli e é aclamada pelos fãs nas redes sociais. Veja a repercussão

A cantora Sandy viveu mais um momento memorável em sua carreira. Na noite de sexta-feira, 18, ela iniciou suas participações nos shows de Andrea Bocelli no Brasil. Ela foi convidada por ele para repetirem a parceria que já aconteceu no passado durante a nova turnê dele e a primeira a apresentação aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os vídeos com trechos do show repercutiram nas redes sociais e os fãs ficaram encantados com o talento da brasileira. Com mais de 30 anos de carreira musical, Sandy demonstrou novamente todo o seu talento no palco ao lado do ídolo internacional.

Com isso, os internautas foram à loucura e fizeram elogios para a cantora. “De arrepiar. Muito talento para um vídeo só”, disse um fã que compartilhou o desempenho dela na música Vivo Por Ela. “Não importa o ângulo, não canso de assistir e ouvir Sandy em sua melhor forma vocal ao lado de Andrea Bocelli. O orgulho está transbordando”, afirmou outro. “Aclamada! Ovacionada pelo público, a cantora serviu afinação, carisma e muita beleza”, comentou mais um.

Inclusive, o nome de Sandy ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, neste sábado, 18, por causa do show.

Vale lembrar que Sandy está prestes a fazer uma pausa dos palcos. Ela anunciou que vai fazer mais dois shows em São Paulo no mês de junho e, depois disso, vai parar por tempo indeterminado. Além disso, os shows de junho tiveram os valores dos ingressos revertidos em doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Assista aos vídeos:

🚨 QUE ESPETÁCULO! @SandyLeah cantando com @AndreaBocelli o sucesso “Vivo Por Ella” na noite dessa sexta-feira, 17, em Belo Horizonte.



🎥 • Assista um trecho da apresentação!

📹: Júlio Clementino



— #Sandy • #SandyLeahpic.twitter.com/DLHEfeywfE — SANDY GOIÂNIA (@sandygoiania) May 18, 2024

🚨DE ARREPIAR!!



Sandy e Andrea Bocelli cantando ‘Vivo por Ela’ em BH.



Muito talento para um vídeo só! @SandyLeah | @AndreaBocellipic.twitter.com/UX6EzbdTDg — L 🫶🏻 (@SandyL_AL) May 18, 2024

