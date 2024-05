Saiba quanto custa o vestido preto com joias da cantora Sandy

A cantora Sandy usou um vestido preto com aplicações de joias para show em São Paulo. Saiba qual é o valor do modelito

A cantora Sandy realizou um show para convidados na cidade de São Paulo na noite de quarta-feira, 15, e surpreendeu com seu look nada básico. A estrela escolheu um vestido preto estiloso e completou o visual com meia-calça na cor azul.

O vestido dela é da grife Fernanda Milazzo. A descrição do look diz que ele tem aplicações aplicações de joias para valorizar a peça e o vestido foi feito com estilo atemporal e em crepe stretch. O look custa cerca de R$ 1.800.

Vale lembrar que Sandy está prestes a fazer uma pausa dos palcos. Ela anunciou que vai fazer mais dois shows em São Paulo no mês de junho e, depois disso, vai parar por tempo indeterminado. Além disso, os shows de junho tiveram os valores dos ingressos revertidos em doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Confira as fotos do look da cantora:

A marmita da Sandy

A cantora Sandy agitou as redes sociais ao mostrar novamente a sua marmita para comer dentro do carro durante uma viagem. Há poucos dias, ela exibiu uma foto do seu pote de comida com alimentos saudáveis.

A marmita de Sandy contou com arroz, frango, legumes cozidos, tomates assados e batata frita. “Minha vida no carro. Mais um P.F. saudável para, quem sabe, inspirar o almoço de vocês”, afirmou.

Esta não foi a primeira vez que ela mostrou a sua marmita. Há poucas semanas, a estrela viralizou ao exibir a foto de sua refeição dentro do carro e surpreendeu os fãs. Com isso, ela reagiu em uma entrevista. "Esses momentos são predominantes na minha vida, porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia (risos)!", disse ela em entrevista na RedeTV!.