Motivo da ausência de Gisele Bündchen no Met Gala vem à tona

Imprensa internacional revela o verdadeiro motivo para Gisele Bündchen não ter ido ao tradicional baile do Met Gala 2024

A modelo Gisele Bündchen não foi ao tradicional baile do Met Gala 2024, em Nova York, na última segunda-feira, 6. Ela costuma ser presença garantida e marcante no evento fashion e sua ausência neste ano foi sentida pelos fãs. Agora, o verdadeiro motivo da ausência dela foi revelado.

De acordo com o site da Revista People, Gisele estava com seus filhos no dia do evento e também está envolvida com a ajuda ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma grande enchente. Ela mora na Flórida, Estados Unidos, e não foi a Nova York. “Ela está ocupada com a família em Miami. Ela tem uma vida totalmente plena e está muito ocupada com os filhos”, disse a fonte.

E completou: “Além disso, neste último ano ela tem trabalhado mais do que em 20 anos [de carreira]. Ela tem tantos projetos. Ela tem trabalhado o tempo todo. Ela tem trabalhado incansavelmente na semana passada para ajudar seu estado natal, Rio Grande do Sul, no Brasil, que está sofrendo com a enchente mais devastadora que já houve. Ela tem família lá e está consumida pela preocupação”.

Motivo da ausência da Rihanna no Met Gala 2024

A cantora Rihanna não foi ao evento do Met Gala 2024 na noite desta segunda-feira, 6, em Nova York, Estados Unidos. A estrela costuma ser uma presença confirmada no evento. Assim, a sua ausência foi sentida pelos fãs e o motivo da falta veio à tona.

De acordo com o site da revista People, Rihanna cancelou a sua ida ao baile de gala por causa de uma gripe. A estrela precisou ficar em casa para se recuperar e ficar bem.

Nos anos anteriores, a cantora ficou conhecida por sempre chegar atrasada ao Met Gala. Ela e seu marido, ASAP Rocky chegavam por último e sempre com pressa para entrarem logo. E a musa sempre chamava a atenção com seus looks extravagantes e luxuosos.

No último final de semana, Rihanna estava em Miami com a fam´ˆlia para o lançamento de um produto de sua marca de beleza.