Filho caçula de Claudia Raia nasceu após tentativa de inseminação

Participando do 'Conversa com Bial', Claudia Raia revelou que filho caçula nasceu após tentativa sem sucesso de inseminação: "Surpresa maravilhosa"

Durante o 'Conversa com Bial' da última sexta-feira, 18, Claudia Raia revelou que seu filho caçula, Luca, nasceu após uma tentativa de inseminação artificial, mas o procedimento não deu certo. O pequeno veio ao mundo em março de 2023.

“Não formou o embrião. Eu tomei todos os hormônios. São quatro semanas. E no último momento são cinco dias de progesterona que é quando o embrião vai se fazer. O que aconteceu? Os embriões não se formaram”, disse ela.

Na sequência, a atriz compartilhou que após receber a notícia, conversou com Deus. “Eu quero muito ter este filho, mas eu não quero desafiar o destino. Eu queria que você desse de primeira, se for para meu merecimento, minha felicidade”, desabafou.

Dias depois, ela recebeu uma surpresa. “Esses hormônios deram restart no meu organismo. Eu menstruei dois meses consecutivos. Quatro dias. Estava na menopausa há cinco anos. Aí a minha médica falou, ‘vem aqui que eu vou fazer um ultrassom em você’”, recordou a famosa.

A mãe do pequeno Luca ainda afirmou que estava ovulando dos dois ovários com um “endométrio [tecido que reveste o útero] pronto para engravidar.” Quando a médica pediu para ela tomar cuidado, a atriz respondeu. “Falei, ‘você está bem louca, né? Eu estou na menopausa’. Ela falou, ‘você está ovulando, deve ter sido dos hormônios’”, contou.

Depois, ela decidiu seguir sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. "Toquei minha vida. Foi naquela semana que eu engravidei. Viajei com Enzo e Sofia, pulei do barco, subi ladeira”, confessou ela, que feito depois de dois meses teve a confirmação de que estava grávida por meio do exame Beta HCG. “Veio esta surpresa maravilhosa”, falou, referindo-se ao filho.

Claudia Raia chama atenção com look deslumbrante

Claudia Raia movimentou as redes sociais na sexta-feira, 17, ao surgir toda produzida. Ela arrancou elogios dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para participar do programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece com um vestido longo e justo, que destaca suas curvas impecáveis. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto, brincos de argolas, pulseiras e anéis, e deixou os fios soltos.

"Hoje eu tenho uma @conversacombial muito especial pra falar um pouquinho sobre o @tarsilaabrasileira e outros babados! Vem que vai ser lindo, te espero lá", escreveu a artista, convidando os fãs para acompanharem o programa.

Os internautas rasgaram elogios para a mãe de Enzo, Sophia e Luca. "Deslumbrante", disse uma seguidora. "Quegatona", escreveu outra. "Diva maravilhosa", falou uma fã. "Um poder de mulher... parabéns, cada dia mais bela", comentou mais um.