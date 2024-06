Filho de Fábio Assunção celebra o nascimento da terceira irmã

Filho mais velho de Fábio Assunção, o ator João Assunção encanta ao mostrar uma foto de sua irmã recém-nascida, Maria

Filho mais velho do ator Fábio Assunção, o ator João Assunção explodiu o fofurômetro das redes sociais ao celebrar o nascimento da irmã caçula, Maria. A menina é filha da mãe dele, Priscila Borgonovi.

O rapaz mostrou uma foto da bebê dormindo em seu berço na casa da família e se declarou para a bebê. "Bem vinda, Maria. Minha terceira irmã, terceira responsabilidade, terceiro motivo pra dar exemplo nessa vida. Feliz em te ter por aqui! Cresce logoooo que recém nascido nem bate papo", disse ele.

João tem mais duas irmãs: Ella Felipa, herdeira de Fábio com Karina Tavares, e Alana, fruto do relacionamento do ator com Ana Verena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Assunção (@joao.assuncao_)

O lado profissional de João Assunção

João Assunção, filho de Fábio Assunção, foi um dos convidados que compareceram na festa de aniversário de 30 anos da CARAS na última segunda-feira, 4, no Teatro B23, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator refletiu sobre futuro profissional e relembrou história de família: "Muito curioso".

"Desde criança, essa história é muito famosa na minha família. Quando saí da maternidade, tinham fotógrafos, isso é muito curioso. Essa minha relação com a imprensa foi sempre de muito carinho", compartilhou João Assunção durante a festa de 30 anos da CARAS.

Ao ser questionado sobre como imagina seu futuro com 30 anos, o filho de Fábio Assunção explicou que deseja seguir na mesma profissão do pai: "Tenho dez anos pela frente ainda. Espero que eu siga atuando, que eu consiga trilhar esse rumo. Vou acabar minha faculdade no ano que vem. Acho que tenho várias possibilidades [para o futuro], não sei dizer para onde vou".