Fofos! Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas roubam a cena em vídeo

O médico Thales Bretas encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 26, ao mostrar um momento de diversão com os filhos Romeu e Gael, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021).

No vídeo publicado no Instagram, o dermatologista aparece mostrando suas habilidades no skate para ensinar os filhos a andarem no brinquedo. "Ensino, aprendo e reaprendo com eles e por eles, todos os dias!", escreveu Thales na legenda da publicação. Atualmente, eles moram na Austrália.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. "Delícia ao lado das crianças", escreveu dona Déa Lúcia. "Essa sua nova fase está sendo inspiradora", escreveu outro. "Muito bom ver você com os meninos Romeu e Gael e andando de skate, esse amigo é radical além de um excelente dermatologista", disse uma terceira pessoa. "Nada melhor do que se divertir e aproveitar os momentos com os filhos", disse mais um.

Thales Bretas encanta ao mostrar passeio com os filhos: "Explorando o mundo"

Em janeiro deste ano, Thales Bretas mostrou um passeio que fez com os filhos. Ele resolveu levar os pequenos em uma exposição que está acontecendo em São Paulo e mostrou os herdeiros observando a pintura. Na legenda, o médico falou sobre como acha importante expandir os horizontes e a criatividade deles desde muito cedo.

"Explorando o mundo da arte com os pequenos no MASP, curtimos essa exposição do Paul Gauguin, um pintor francês pós-impressionista", explicou o famoso sobre a exposição. "Cada exposição é uma oportunidade única de expandir horizontes e estimular a criatividade desde cedo. A paternidade é também proporcionar experiências que moldarão visões de mundo. Como você introduz a arte na vida dos seus filhos?", completou ele.