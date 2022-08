Filho de Fábio Assunção, João Assunção surge com a namorada em evento

João Assunção, filho do ator Fábio Assunção, contou com a companhia da namorada em noite de première em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 11h35

O jovem João Assunção, de 19 anos, filho do ator Fábio Assunção com Priscila Borgonovi, aproveitou a noite da última segunda-feira, 1º, ao lado de sua namorada, Giovanna Vieira. Os dois marcaram presença na première da série A Casa do Dragão, da HBOX Max, em São Paulo.

Eles apareceram abraçados no evento e posaram para as fotos no local. Os dois estão juntos há mais de dois anos.

No aniversário de namoro, João se declarou para a amada nas redes sociais. “Dois anos de amor, parceria, lealdade, confiança e muita bagunça! Essas fotos nos definem perfeitamente, como somos. Às vezes sérios de carão, às vezes fazendo caretas e sempre roubando beijos. Mundo é nosso, meu amor, te amo! Feliz 2 anos!”, disse ele.

Confira as fotos de João Assunção com a namorada:

Fotos: Andy Santana / AgNews