Deborah Secco embarca em viagem com sua filha, Maria Flor: "Mais uma aventura"

Deborah Secco embarca com sua filha, Maria Flor, em viagem só de meninas para Orlando e encanta seguidores com vídeo da dupla; veja!

A atriz Deborah Secco está curtindo alguns dias de folga ao lado de sua filha, Maria Flor, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura. Nesta quarta-feira, 26, as duas embarcaram em uma viagem só de meninas para Orlando, nos Estados Unidos, e contaram a novidade nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista declarou o início do passeio ao compartilhar um vídeo das duas curtindo o parque da Universal na Flórida. No registro, as duas apareceram de passaportes em mãos e brincaram ao empilhar seus pés em cima de uma mala no aeroporto.

Logo em seguida, Deborah e Maria Flor apareceram com looks iguais para aproveitar seu dia no parque. Em momento divertido, a menina apareceu nas costas da mamãe e juntas elas exibiram seu destino fazendo caras e bocas para a câmera.

"Chegamos pra mais uma aventura!!! Nós duas… juntas sempre!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram pela dupla. "Amo acompanhar as viagens de vocês!", declarou um. "Que lindas", disse outro.

Confira a publicação:

Deborah Secco brilha com look grifado em evento

Na última semana, Deborah Secco marcou presença em evento da Louis Vuitton em São Paulo e deixou seus seguidores babando com o look ousado escolhido para a ocasião. Nas redes sociais, ela fez questão de brilhar com seu visual impecável assinado pela grife.

A atriz apareceu com uma jaqueta brilhante aberta, sem nada por baixo, deixando um decote profundo em seu modelito. A peça contém estampa floral, além de pedrarias em sua dobra. Deborah ainda usou uma minissaia de cintura alta, botas longas e deu destaque para seu belíssimo rosto com o cabelo preso.