Larissa Manoela posta fotos românticas de viagem com o marido

Larissa Manoela está curtindo alguns dias de descanso no Texas com o marido, André Luiz Frambach, e compartilhou lindas fotos

Larissa Manoela está curtindo umas mini férias e decidiu viajar para Dallas, no Texas, Estados Unidos, com o marido, André Luiz Frambach. Nesta sexta-feira, 28, a atriz compartilhou uma série de fotos da viagem.

No carrossel de dez fotos, a famosa apareceu em muitas imagens coladinha com o amado. Larissa também mostrou que está aproveitando muito a gastronomia local. "Amor, café e hambúrguer", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 50 mil curtidas e milhares de comentários. "Muito café, muito hambúrguer, muito amor, muitos caminhos juntos", comentou André Luiz.

O último trabalho de Larissa foi no filme Traição Entre Amigas, em que ela dá vida à Penélope. Já André Luiz interpretou Heitor na novela Cara e Coragem, exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Viagem

Em outro momento, Larissa compartilhou mais fotos de sua viagem e brincou ao experimentar alguns doces locais. A famosa também arrasou no look escolhido para a ocasião, ao usar uma saia azul marinho, camiseta branca e óculos escuros para completar a produção.

"Começo das mini férias. DALLAS, TEXAS", escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação. Seus seguidores logo rasgaram elogios nos comentários. "Que gatinha", declarou um fã. "Muito gringa você", brincou outro. "Me apaixonei nesse look", disse mais um.

Recentemente, antes de viajar, Larissa Manoela curtiu uma Festa Junina com o marido e alguns amigos e também esbanjou estilo. A estrela apostou em uma base all black com regata e saia e colocou uma jaqueta xadrez para combinar com o tema. Bota e óculos escuros deram o toque final na produção. "Já dá para agradecer junho por todas as oportunidades de comer comidas típicas e dançar quadrilha né?", escreveu ela na legenda.

Em uma das imagens também é possível ver a decoração repleta de bandeirinhas coloridas. André Luiz fez questão de elogiar a amada nos comentários da publicação. "Perfeita. Que caipira é essa, meu Deus?", escreveu.