Larissa Manoela curte Festa Junina ao lado do marido e arrasa no look

Larissa Manoela curtiu uma Festa Junina ao lado do marido André Luiz Frambach e de alguns amigos, e arrasou no look escolhido para a ocasião

A atriz Larissa Manoela compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos de uma Festa Junina que curtiu ao lado do marido André Luiz Frambach e de alguns amigos. Porém, o que chamou mesmo a atenção foi o look escolhido pela atriz.

A famosa mostrou que adora a festa típica e fez questão de se vestir a caráter. A estrela apostou em uma base all black com regata e saia e colocou uma jaqueta xadrez para combinar com o tema. Bota e óculos escuros deram o toque final na produção. "Já dá para agradecer junho por todas as oportunidades de comer comidas típicas e dançar quadrilha né?", escreveu ela na legenda.

Em uma das imagens também é possível ver a decoração repleta de bandeirinhas coloridas. André Luiz fez questão de elogiar a amada nos comentários da publicação. "Perfeita. Que caipira é essa, meu Deus?", escreveu ele.

Larissa e André se casaram oficialmente em dezembro do ano passado. Na vida profissional, a atriz interpretou Penélope no filme Traição Entre Amigas, enquanto André interpretou Heitor na novela Cara Coragem, exibida entre 2022 e 2023 na Rede Globo.

Seletiva

A atriz Larissa Manoela confirmou que se recusou um papel na próxima novela das 6 da Globo. Após especulações, ela contou que precisou escolher seus próximos projetos, mas não nega que possa voltar a fazer novela no futuro.

Larissa foi cotada para a novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo, mas não aceitou o trabalho. Com isso, a emissora chamou Maisa para interpretar a vilã da história.

"Eu, agora, estou muito seletiva. Eu gosto da abertura de poder falar sobre os trabalhos e o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas, estão sempre abertas porque eu amo novela. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. Acontece que, em determinados momentos, a gente é obrigado a escolher e optar por alguns caminhos”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.