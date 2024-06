Edu Guedes revela detalhes de noivado com Ana Hickmann: 'Quis fazer algo diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador Edu Guedes abre sua intimidade com Ana Hickmann e comenta sobre noivado

Apaixonados, a apresentadora Ana Hickmann (43) e o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes (50) deram um novo passo no relacionamento e estão noivos! Nesta quinta-feira, 27, os dois surpreenderam os fãs ao anunciarem o noivado. Em entrevista à CARAS Brasil, Edu Guedes abre sua intimidade com Ana Hickmann e revela detalhes sobre o pedido e essa nova fase do casal: "Quis fazer algo diferente".

Guedes organizou um jantar romântico com Hickmann em Lisboa e fez o pedido para a amada. Inclusive, eles já estão usando alianças de ouro. Durante conversa com a CARAS Brasil, o apresentador esclarece que partiu dele a iniciativa para realizar o pedido de noivado:"Quis fazer algo diferente. Foi um pedido diferente que começou no almoço e terminou no jantar".

Edu Guedes reforça que os dois ainda não marcaram data de casamento. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem deles para Portugal. Eles assumiram publicamente o namoro em março deste ano.

QUALIDADES ÚNICAS

Desde que assumiram o relacionamento, os dois estão cada vez mais apaixonados. Edu Guedes é só elogios para Ana Hickmann. Ele dá mais detalhes sobre essa relação e declara que a apresentadora é uma pessoa com qualidades únicas.

"Está sendo incrível, ela está passando por um momento de superação e se mostra uma grande mulher, sempre feliz e com qualidades únicas", finaliza Edu Guedes.

PAI DO ANO

Recentemente, Edu Guedes conversou com a CARAS Brasil sobre sua relação com a filha Maria Eduarda Zurita Guedes, de 15 anos. O apresentador revelou que a paternidade mudou muitas coisas em sua vida.

Sem dúvidas a paternidade mudou muito a minha vida! Muda o foco principal da nossa vida, a gente para de pensar em si só, muitas vezes a gente pensa assim como ser humano, e a gente começa a dar prioridade a uma outra criança que nasceu, um bebê que está ali e que vai precisar 100% da gente, principalmente no início da vida, quando criança, adolescente e até a formação", avalia.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE EDU GUEDES: