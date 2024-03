Saiba desde quando Ana Hickmann e Edu Guedes estão se relacionando

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram publicamente seu relacionamento. Saiba mais sobre a relação dos dois e desde quando estão se conhecendo

Nesta terça-feira, 12, a apresentadora e empresária Ana Hickmann (43) assumiu publicamente seu relacionamento com o chef de cozinha e apresentador de TV, Edu Guedes (49). Os dois foram alvos de rumores de que estavam se aproximando há alguns meses, mas sempre negavam. Agora, ambos confirmaram o romance.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Ana foi questionada desde quando eles estão se conhecendo melhor e comentou que os dois se aproximaram como casal em janeiro deste ano. Os rumores sobre o romance de Ana Hickmann e Edu Guedes começaram no final de 2023.

A proximidade deles ao longo dos últimos meses aqueceu ainda mais as suspeitas de que eles poderiam engatar um romance em breve. Além disso, no começo do mês, o chef de cozinha marcou presença no aniversário da apresentadora, o que aumentou ainda mais os rumores.

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data. Os dois já trabalharam juntos na televisão durante os anos de 2005 até 2009, quando ambos integravam o elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV. Edu ficou no comando da atração até o ano de 2015.

O último e único relacionameto público de Ana Hickmann foi com seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa (51). Onde ainda enfrenta o processo de divórcio na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

Edu Guedes, por sua vez, está solteiro desde o fim do namoro com Jaque Ciocci (28). Apesar do término, Edu e Jaque ainda são amigos e dividem o mesmo ambiente de trabalho no programa da Band, The Chef.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Se declarou

Nesta terça-feira, 12, Ana Hickmann aproveitou a confirmação do relacionamento e utilizou suas redes sociais para se declarar:"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", declarou Ana Hickmann em publicação.

Além disso, nesta quarta-feira, 13, um dia após assumir publicamente seu novo amor, a apresentadora retornou para suas redes sociais para agradecer todo o carinho que vem recebendo. Com uma selfie de seu rosto e segurando apenas a mão do apresentador da Band, a loira comentou que está muito feliz.