Famosos apoiam e vibram com namoro com Ana Hickmann e Edu Guedes

Post de Ana Hickmann sobre o seu namoro de Edu Guedes recebe vários comentários carinhosos de amigos famosos para o novo casal

A apresentadora Ana Hickmann assumiu o namoro com o apresentador Edu Guedes nesta terça-feira, 12, e recebeu uma onda de carinho nas redes sociais. Ela fez um post com fotos do casal em momentos apaixonados e os amigos famosos fizeram questão de deixa comentários para apoiar o novo casal.

A atriz e empresária Susana Werner escreveu: “Felicidades ao novo casal! Deus abençoe vocês”. Mauricio Mattar comentou: “Dois queridos, que essa união seja abençoada de pura luz”. A atriz Natallia Rodrigues disse: “Você merece muito ser feliz”.

Daniela Albuquerque comentou: “Lindos, muitas bençãos para vocês”. Gabi Martins escreveu: “Que alegria. Seja feliz, lindona, você merece demais”. Gretchen afirmou: “Parabéns, amiga. Vocês merecem ser felizes”. Patricia Abravanel escreveu: “Que alegria! Sejam muito felizes”. Ticiane Pinheiro comentou: “Que lindos. Aninha, você sabe que torço muito por sua felicidade. Você merece viver um amor verdadeiro”.

Saiba como Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro

A apresentadora Ana Hickmann e apresentador de TV e chef de cozinha Edu Guedes assumiram o namoro na manhã desta terça-feira, 12, por meio das assessorias de imprensa de ambos. Os representantes deles confirmaram o namoro ao colunista Leo Dias.

Em contato com a CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Hickmann também confirmou o romance. "Confirmado, eles estão namorando sim", declarou. Minutos depois, Ana postou um álbum de fotos românticas do casal nas redes sociais.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando há alguns meses. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos.