Ex de Edu Guedes, Jaque Ciocci esclarece rumores sobre relação: ‘Torcemos pela felicidade’

Em entrevista à CARAS Brasil, apresentadora comenta sobre separação e relação de trabalho com o ex-namorado e colega de gravações

Em novembro do ano passado, a apresentadora Jaque Ciocci (28) anunciou o fim do namoro com o chef de cozinha Edu Guedes(49), apesar do término os dois ainda dividem o mesmo ambiente de trabalho no programa da Band, The Chef. Em entrevista à CARAS Brasil, Jaque declara que ambos seguem como amigos: “Mantemos a amizade e torcemos pela felicidade do outro!”.

Engana-se quem acredita que os dois têm um clima divergente durante os bastidores das gravações, a apresentadora esclareceu que essa informação não procede.

“O clima tem sido muito leve no trabalho, trabalhar com alguém que você já teve um relacionamento exige uma ressignificação mútua, que eu acho que aconteceu de forma muito positiva. Acredito que isso demonstra maturidade e profissionalismo também”, comenta.

Jaque menciona que ser muito focada em seu lado profissional, e não seria diferente por conta do fim do relacionamento: “Eu sempre fui extremamente correta e disciplinada com meu trabalho e não poderia ser diferente agora”.

“Não havia por que, simplesmente, jogar tudo para cima. Amo meu trabalho, independente da pessoa que divido o set. Não é muito mais bonito que possamos ser maduros e ter carinho por algo que deu tão certo?” questiona Jaque.

Popularidade

Jaque aproveitou a conversa para comentar sobre a popularidade do programa The Chef: “Eu não sabia que as pessoas tinham uma expectativa tão grande para a volta do programa. As pessoas estão sendo super carinhosas e se acostumando com as novidades. Esse é um sonho que foi crescendo e tomando forma!”, diz.

Por fim, a apresentadora comenta sobre seus rumos profissionais e ter se encontrado dentro de sua vocação.

“Eu sempre amei comunicação e, de acordo com as possibilidades que foram aparecendo, eu fui vendo que era muito capaz. Sou muito feliz de fazer o que faço hoje”, finaliza.