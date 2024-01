Acabou! Namoro de Edu Guedes e Jaque Ciocci chega ao fim em meio a rumores

Jaque Ciocci confirma fim do relacionamento com Edu Guedes após especulações de envolvimento com Ana Hickmann; apresentadores negam boatos

Nesta quarta-feira, 17, a repórter e bailarina Jaque Ciocci confirmou o término do namoro de um ano e meio com o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes. Em suas redes sociais, a morena revelou o fim do relacionamento de forma discreta, após circularem rumores de uma suposto envolvimento com a apresentadora Ana Hickmann.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jaque abriu o jogo sobre o fim da relação ao responder uma caixinha de perguntas. Quando um seguidor perguntou sobre seu atual status de relacionamento: “Você está solteira?", a bailarina foi sincera e revelou que o namoro acabou há dois meses: "Sim, desde novembro do ano passado", disse.

Reservada em relação à sua vida pessoal, Jaque decidiu não entrar em detalhes sobre o motivo da separação e se limitou a confirmar que o término ocorreu antes do surgimento dos rumores. Além disso, a bailarina não comentou sobre as especulações envolvendo um suposto romance de seu ex-namorado, Edu, que já negou os boatos, assim como Ana Hickmann.

Jaque Ciocci confirmou o término do namoro com Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Edu assumiu o seu relacionamento com Jaque por meio das redes sociais em junho de 2022. Na ocasião, ele apareceu de mãos dadas com a repórter, que fazia parte do time de talentos do programa de Faustão na Band e é ex-bailarina do apresentador. Inclusive, ela conheceu seu ex-namorado nos palcos da atração.

“Eu estive sete anos nesse palco e foi nele que tirei a sorte grande. Um dia eu estava apresentando ao lado do João Guilherme e eis que um dia vi jogar um menino chamado Edu Guedes. Ele me deu um sorriso, dei um sorriso de volta. Foi assim que nossa história”, ela revelou detalhes do começo do relacionamento no quadro Arquivo Pessoal.

“O Edu muito sagaz pensou: ‘Estou ensinando ela a cozinhar, ela pode me ensinar a dançar"’. Comecei a ensinar para ele o básico de forró, de sertanejo e country”, disse a bailarina, que trocou olhares com o apresentador e depois recebeu um convite para um jantar romântico. Logo em seguida, eles decidiram engatar o namoro e tornar o relacionamento público.

Edu Guedes se pronuncia sobre boato de namoro com Ana Hickmann:

Depois de muitos comentários e especulações sobre sua intimidade, o apresentador Edu Guedes se pronunciou sobre o suposto relacionamento amoroso com Ana Hickmann. O famoso garantiu que os dois, que comandaram por anos o programa Hoje emDia, da Record TV, são apenas grandes amigos em conversa com a CARAS Brasil.

As especulações sobre a intimidade dos famosos surgiu após o colunista Ricardo Feltrin, em seu canal no YouTube, fazer comentários sobre o relacionamento dos dois. Ele ainda destacou que a apresentadora até teria apresentado oficialmente Edu para alguns amigos e familiares, mas Ana e Edu desmentiram os rumores.