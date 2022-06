Edu Guedes assume namoro com repórter do Faustão. Saiba quem é!

Edu Guedes mostra foto de mãos dadas com repórter do programa Faustão na Band

O chef de cozinha Edu Guedes (48) está vivendo um novo romance! Neste final de semana, ele apareceu de mãos dadas com a repórter Jaque Ciocci (27), que faz parte do time de talentos do programa Faustão na Band e é ex-bailarina do apresentador.

A foto foi compartilhada pelos dois nos stories do Instagram e com um emoji de coração. Por enquanto, eles não revelaram mais detalhes sobre o tempo de namoro e como se conheceram.

Vale lembrar que Jaque Ciocci trabalha com Faustão há cinco anos. Atualmente, ela é repórter da atração e conta histórias de aventura e superação. Ela também é formada em arquitetura.

Edu Guedes não assumia um relacionamento desde 2018, quando terminou o romance com a jornalista Erica Reis. Antes disso, ele já se relacionou com Eliana e com a empresária Daniela Zurita.

Foto de Edu Guedes de mãos dadas com Jaque Ciocci: