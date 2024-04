Verdadeiro motivo do choro de Gisele Bündchen é revelado

Gisele Bündchen chorou ao ser parada por um policial nos Estados Unidos e o motivo foi revelado pela imprensa internacional

A modelo Gisele Bündchen virou assunto na imprensa internacional nesta semana ao aparecer chorando enquanto era abordada por um policial no trânsito. Quando a imagem surgiu, muitos acreditaram que ela tinha chorado por causa da abordagem policial, mas o verdadeiro motivo foi revelado.

De acordo com o site TMZ, ela chorou por causa do estresse de ser perseguida por um paparazzi. A publicação mostrou um vídeo feito pela câmera na roupa do policial, no qual é possível ver que ela ficou abalada ao contar que estava em alta velocidade para tentar despistar o fotógrafo.

No video, ela disse: “Ele está me perseguindo… Olhe para aquele cara. Estou tão cansada. Onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida”. Então, o policial disse que não pode ajudá-la nesta questão, já que não pode proibi-los de fazer a foto.

Gisele Bündchen negou traição e assumiu namoro

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.