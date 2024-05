Madonna: Saiba como será o after para celebrar o show em Copacabana

Madonna deverá receber um time de convidados em festa secreta após o show na praia de Copacabana. Saiba alguns detalhes do evento

A cantora Madonna vai fazer um show memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Logo depois, ela vai celebrar o sucesso da apresentação em uma ‘after party’ no hotel Copacabana Palace.

De acordo com o colunista Leo Dias, os funcionários do hotel já começaram a organização da festa pós-show, que receberá cerca de 150 pessoas e acontecerá em um restaurante de luxo do hotel. Inclusive, o restaurante foi reservado pelo apresentador Luciano Huck para a festa.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a festa será exclusiva e contará com poucos convidados, incluindo as cantoras Anitta, Ludmilla e Pabllo Vittar. O evento ainda contará com música dos DJs Diplo e Thiago Mansur.

O show de Madonna deverá receber mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana e também convidados famosos na plateia vip. A cantora está no Brasil desde segunda-feira, 29, e só saiu do hotel para as passagens de som no palco ao ar livre.

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.