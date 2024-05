Asoka Makeup: Famosas entram na onda da trend indiana que viralizou na internet

Asoka Makeup: A trend indiana que está fazendo sucesso no Brasil soma milhões de visualizações e curtidas nas redes sociais de famosas e influenciadores

Inspiradas pelo filme dramático Asoka, de 2001, e ao som da música San Sanana, da cantora Akla Yagnik, influenciadores e artistas do mundo inteiro estão dublando e dançando em movimentos típicos da Índia, enquanto se produzem e fazem uso de acessórios da cultura indiana.

A trend indiana Asoka Makeup chegou ao Brasil após viralizar o vídeo da influenciadora digital e maquiadora Camila Pudim, que já soma quase 300 milhões de visualizações nas redes sociais, colocando o Brasil em 1º lugar na brincadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Pudim 🍮💜 (@camilapudim)

Com o sucesso da trend, a atriz Juliana Paes publicou um vídeo na sua rede social, deixando seus fãs com enormes expectativas, em que disse estar recebendo inúmeros pedidos do público de Caminho das Índias, novela que ela protagonizou a indiana Maya, em 2009 na Globo, para que ela participe da trend: “Eu tentei fazer, eu gravei os vídeos (...) Eu tive que pegar umas caixas com as roupas da Maya que estavam guardadas a séculos, então assim, o resultado do vídeo não vai ficar uma maravilha, mas foi feita de todo coração (...) Atendendo a pedidos eu fiz, eu me fantasiei de Maya pra vocês.” relevou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @viviborafama

Quem também entrou na brincadeira foi a dançarinaBrunna Gonçalves, que publicou na última quinta-feira, 02, no seu Instagram o vídeo em que aparece dançando, dublando e exibindo a maquiagem típica indiana. A sua performance foi um sucesso, rendendo, até o momento, quase um milhão de curtidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Confira alguns dos melhores vídeos de influenciadoras brasileiras que se jogaram na proposta indiana: