Filha de Silvio Santos passa manhã na Globo. Saiba o que ela foi fazer lá

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel revelou que estava em um camarim da Globo na manhã deste sábado. Saiba mais

Filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel esteve nos estúdios da Globo neste sábado, 4. Porém, ela não foi lá como profissional de TV. Ela esteve na emissora carioca apenas como acompanhante.

Nos stories do Instagram, Silvia contou que estava no camarim do programa É De Casa para esperar pela apresentação da dupla Gustavo Moura e Rafael no palco. Isso porque ela é a noiva de Gustavo e estava ali para prestigiar o seu amor.

Porém, a comunicadora não mostrou o seu rosto. Ela apenas filmou a TV do camarim e falou sobre o orgulho de ver seu amado brilhando na carreira. “Gente, estou aqui no camarim… Prestigiando essa família talento, cantam demais. É que o som não vai sair, o som está lá fora, e eu estou no camarim. Meu amor e meu cunhado, amo isso… Amo o reconhecimento do trabalho deles. Parabéns, meninos, vocês merecem”, afirmou ela.

Silvia Abravanel e Gustavo Moura viraram assunto na internet

Há poucos dias, Silvia Abravanel deu a entender que teria vivido uma crise no namoro com Gustavo Moura, mas parece que tudo já foi resolvido entre eles. Para quem não acompanhou, Silvia postou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, sobrou até para Helen Ganzarolli: “Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", disse.

Não demorou para que começassem a circular várias especulações de que os dois haviam encerrado o noivado de quase dois anos. No entanto, Silvia apareceu novamente em seu perfil, sugerindo que sua conta foi hackeada, ao postar uma foto nos stories ao som de "Hackearam-me", música de Marília Mendonça em parceria com Tierry.

Apesar de dar a entender que seu perfil foi invadido, a letra da canção faz menção a uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos: “Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia", Silvia escreveu ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo. Após a canção, ela não se pronunciou novamente sobre o assunto.