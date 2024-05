Rachel Sheherazade é cotada para programa dominical; saiba mais

Após comandar 'A Grande Conquista 2', apresentadora Rachel Sheherazade é cotada para outro programa e que pode ser aos domingos

Após chamar a atenção em sua participação em A Fazenda, Rachel Sheherazade foi colocada no comando de A Grande Conquista 2, da Record TV. Apesar de seu desempenho ser elogiado parece que a atração não tem agradado muito o público e, por isso, ela estaria sendo cotada para outro trabalho.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, a ex-âncora do SBT estaria na mira dentro da emissora mesmo, mas para ter um programa aos domingos. Conforme informações do colunista, Rodrigo Carelli já teria até feito o convite para a comunicadora ter algo inédito no final de semana.

É bom lembrar que Rachel ficou fora da TV por quase três anos após ser demitida da emissora de Silvio Santos. "Eu tentei outros projetos, em outras áreas, e não vingaram. E eu queria muito continuar na televisão, que é a minha grande paixão. E não consegui. Eu estava triste por isso. Queria fazer muitas coisas na televisão. Era uma aposentadoria muito prematura", disse ela em entrevista ao O Programa de Todos os Programas. Agora, ela está no comando da segunda edição do reality show da Record TV, A Grande Conquista.

Rachel Sheherazade choca ao relembrar foto grávida

A apresentadora Rachel Sheherazade impressionou ao resgatar fotos de sua primeira gestação. Em clima de tbt na rede social na quinta-feira, 25, a jornalista compartilhou os registros de quando estava esperando sua primogênita Clara.

Usando um look azul e maquiagem combinando com a roupa, a comunicadora, que está no comando de A Grande Conquista, da Record TV, surpreendeu com sua mudança de aparência. Afinal, a famosa sempre dá o que falar com isso já que tem 50 anos e muitos dão bem menos que isso. Veja fotos do momento aqui.