Duda Beat relata 'momento triste' em programa de Ana Maria Braga: 'Não pude'

Não foi a traição? A cantora Duda Beat recordou sua participação no 'Mais Você' com Luisa Sonza e revelou o que a deixou mais triste

A cantora Duda Beat divertiu os internautas na noite de segunda-feira, 24, ao recordar sua participação no programa 'Mais Você', da Globo, ocorrida em 2023. Em entrevista no 'De Frente com Blogueirinha', a artista revelou que passou por um momento bastante triste no estúdio de Ana Maria Braga.

Para quem não acompanhou, Duda Beat esteve na atração matinal da Globo junto com Luisa Sonza. No entanto, durante o bate-papo das cantoras com Ana Maria, a exposição de Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, veio à tona.

"Posso falar o que eu mais fico triste nesse dia? Não fiquei tão triste que a Ana Maria Braga esqueceu meu nome, mas não ter comido nada daquela mesa foi f*da… Tinha um banquete ali e eu não pude comer nada. As duas [Luisa e Ana] estavam chorando, e eu assim, tentando tomar um café", divertiu-se Duda, arrancando risadas de Blogueirinha.

À época, o amigo do streamer Casimiro Miguel era namorado de Luisa Sonza. A cantora, por sua vez, revelou em rede nacional, através de uma carta aberta, que estava solteira após uma traição de Chico Moedas.

Na ocasião, a apresentadora do 'Mais Você' não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro junto com a loira. Enquanto isso, Duda Beat permaneceu ao lado, apenas acompanhando toda a situação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POPline (@portalpopline)

Luísa Sonza recorda exposição no 'Mais Você'

A cantora Luísa Sonza abriu o coração e comentou sobre o dia em que expôs ao vivo uma traição no programa 'Mais Você', em 2023. Na ocasião, a artista revelou publicamente que havia terminado seu relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

Em março deste ano, em entrevista à Billboard Brasil, a loira afirmou que não se arrepende do episódio envolvendo sua vida pessoal. "Se puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, eu volto e falo", garantiu a dona do hit 'Sentadona'.

Apesar de se tratar de um momento delicado e dolorido, Luísa revelou que se diverte com os memes feitos pelo público. "Hoje eu penso 'meu Deus, que surto coletivo. Eu na Ana Maria Braga…'", divertiu-se a famosa, reforçando que não se arrepende de ter exposto a traição do ex-companheiro.