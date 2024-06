Ticiane Pinheiro diverte ao imitar vídeo de Eliana: 'Do meu jeitinho'

Após vídeo de chegada de Eliana à Globo viralizar, Ticiane Pinheiro diverte ao fazer sua versão adaptando para sua realidade na Record TV

A apresentadora Ticiane Pinheiro entrou na trend do vídeo de Eliana e fez sua versão nesta sexta-feira, 28. Após Celso Portiolli causar ao imitar o anúncio da chegada da loira à Globo, a esposa de Cesar Tralli resolveu fazer a paródia usando sua realidade na Record TV.

Diferente dos outros, a herdeira de Helô Pinheiro não se gravou saindo de casa, mas sim do carro no estacionamento da empresa. Depois, Tici passou seu crachá na catraca da emissora, subiu as escadas e foi para seu camarim, onde chegou cheia de energia para trabalhar.

"Bom dia! Nosss sonhos "tem a sua cara"!", compartilhou a apresentadora sobre cada pessoa ter uma realidade e um sonho pessoal. Nos comentários, os internautas reagiram com o vídeo adaptado. "Eu amei que ela quase quebrou a porta no final", notaram.

É bom lembrar que nesta quinta-feira, 27, Eliana anunciou sua contratação pela Globo ao postar um vídeo saindo de sua mansão e pegando o crachá da emissora. Logo em seguida, Celso Portiolli fez o mesmo, mas colocando o símbolo do SBT. A imitação então foi criticada e o apresentador se pronunciou, esclarecendo que não foi uma provocação e que eles são amigos próximos de longa data.

Veja como ficou o vídeo de Ticiane Pinheiro:

