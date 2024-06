Celso Portiolli sofre ataques após imitar vídeo de Eliana e se pronuncia

Após imitar vídeo de Eliana anunciando sua chega à Globo, Celso Portiolli sofre ataques e se pronuncia; apresentador justificou sua atitude

O apresentador Celso Portiolli sofreu ataques nesta quinta-feira, 27, após imitar o vídeo de Eliana anunciando sua contratação pela Globo. O funcionário de Silvio Santos então se pronunciou em seus stories e explicou o motivo de ter feito uma paródia com o registro de sua ex-colega de trabalho.

Depois de ter gravado igual a loira, descendo as escadas de sua casa para pegar o crachá para trabalhar e finalizar o vídeo com o símbolo do SBT, o comunicador contou que teve a atitude por saber que iria viralizar na internet. Além disso, ele falou que está muito contente em ter o Domingo Legal com sete horas de duração e que tem muito carinho por Eliana, sua grande amiga.

"É brincadeira, gente, ela tá valorizando a emissora que ela foi, tá realizando um sonho e eu tô realizando um sonho de ter sete horas no domingo, eu também não posso celebrar? Sabe o que é isso? Ter sete horas no domingo, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa", começou falando sobre as críticas que recebeu.

"Achei a ideia boa, do vídeo dela e fiz igual, qual o problema? Ela celebra a ida dela pra Globo, que é uma grande emissora, eu celebro minha conquista de sete horas no domingo do SBT... a única pessoa que teve foi Silvio Santos", comentou sobre ter conseguido uma grande parte da grade na emissora do dono do baú.

Por fim, Celso Portiolli falou sobre a amizade que eles têm. "Achei que pegar o hype do vídeo seria uma boa, internet não é isso? Eliana é minha amiga e eu torci muito por ela, Eliana é muito, muito minha amiga, vocês não têm ideia do tamaho da nossa amizade", declarou sobre a relação deles. "Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte, foi uma brincadeira", esclareceu.

Com a saída de Eliana, o Domingo Legal foi estendido das 11h15 até 18h15. Recentemente, no podcast PodC, Celso revelou que tentou convencer a loira de ficar na emissora. “A Eliana agora vai sair do SBT, né? Uma pena… Falei para ela: ‘Não sai do SBT’. Eu não queria que ela saísse, não. Eu falei várias vezes com ela: ‘Fica no SBT’”, afirmou ele na época.

Veja Celso Portiolli imitando o vídeo de Eliana:

🚨AGORA: TV Globo acaba de anunciar oficialmente a contratação de Eliana. pic.twitter.com/uHgCKxNEZ8 — Central Reality (@centralreality) June 27, 2024

Simplesmente o Celso Portiolli parodiando a Eliana confirmada na Globo kkk #Eliana#DomingoLegalpic.twitter.com/FTPaaVdiCA — tudo em foco (@tudoemfocoo) June 27, 2024

Despedida de Eliana no SBT

Vale lembrar que no último domingo, 23, Eliana se despediu do SBT após anos na emissora de Silvio Santos. Inclusive, ela relembrou o pedido inusitado que recebeu em 2009 do chefe e que a fez resolver voltar para a empresa do dono do baú.

Durante a homenagem no Programa Silvio Santos, comandada pela apresentadora Patricia Abravanel, a loira recebeu desculpas da herdeira e reagiu ao pedido. "O que eu vou falar não precisa ir ao ar. Sim, aconteceram coisas”, disse a loira com discrição e acrescentou mais observações sobre a situação.