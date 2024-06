Maisa Silva comenta sobre sua estreia na Globo: 'Muito animada'

Maisa Silva abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e comentou sobre as expectativas para sua estreia na Rede Globo

Atualmente, Maisa Silva está curtindo uns dias de férias e descanso em Portugal antes de voltar ao trabalho. Nesta sexta-feira, 28, a atriz abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com os fãs.

Um internauta perguntou sobre as expectativas para a estreia na Rede Globo. Maisa está confirmada na novela Garota do Momento, que tem previsão de estreia para novembro.

"Eu estou na próxima novela das seis da TV Globo. Estou muito animada e estou tirando esses últimos dias de férias porque daqui a pouco começa o trabalho intenso", disse ela. Em seguida, Maisa afirmou que a novela envolve toda uma preparação antes. "E para uma novela, a gente não começa já gravando, tem toda uma preparação antes, tem um estudo e, enfim, eu estou muito animada para me dedicar a esse novo desafio", contou.

Em Garota do Momento, Maisa dará vida à Bia, vilá da trama. A personagem promete causar muito na vida da protagonista.

Férias

Nesta sexta-feira, 28, Maisa Silva atualizou suas redes sociais com novas fotos e encantou seus seguidores ao mostrar sua beleza natural. Enquanto se prepara para retornar às telinhas, a atriz está curtindo uma temporada de férias nas praias do Algarve, em Portugal, e compartilhou cliques de seu passeio de barco por lá.

Nas imagens, Maisa surgiu com um conjunto com estampa de zebras e também mostrou as belíssimas paisagens do local. A famosa também fez questão de posar na proa do barco durante o passeio.

Na legenda, Maisa não revelou muitos detalhes sobre o passeio, mas as fotos se destacaram e a artista acumulou elogios por sua beleza nos comentários da publicação: “Ela sendo sexy sem ser vulgar”, disse uma seguidora. “Elegante faz assim”, exaltou outra internauta. “Musa do verão europeu”, escreveu uma terceira. “Aproveita, Maisa”, desejou mais um fã.