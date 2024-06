Além de Eliana, veja outras estrelas do SBT que a Globo já 'pescou'

Chegada de Eliana na TV Globo mostra que emissora carioca está cada vez mais de olho nas estrelas do SBT

Depois de pouco mais de 15 anos no SBT, a apresentadora Eliana deixou a emissora de Silvio Santos para se jogar em novas oportunidades. Contratada pela TV Globo, a famosa deve se tornar um dos grandes destaques da casa em 2024. No entanto, a loira não foi a única estrela do SBT que foi pescada pela Globo nos últimos anos.

Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou uma lista de artistas famosos que nos últimos anos migraram de emissora e têm demonstrado que têm talento de sobra.

Larissa Manoela

Conhecida por estrelar diversos projetos infantis no SBT, Larissa foi contratada pela TV Globo em 2022 e chegou a protagonizar a novela Além da Ilusão, no horário das 18h. A trama foi um sucesso e a atriz foi muito elogiada pela crítica especializada, confirmando todo o seu sucesso com o público jovem.

Lívia Andrade

Depois de passar alguns anos na geladeira do SBT, Lívia Andrade, que antes era figura carimbada no Programa Silvio Santos, foi chamada para participar do Domingão com Huck. Ao lado de Dona Déia, a famosa tem roubado a cena com toda a sua simpatia e comentários sincerões no palco da atração global.

Leia também: Eliana deixa escapar estratégia da Globo após anunciar contratação

Igor Jansen

Popular entre os público jovem, o mais novo galã da Globo estreou na televisão através da elogiada novela As Aventuras de Poliana. Depois de bombar com filmes e duas novelas no SBT, ele foi contratado pela TV Globo e tem encantado os telespectadores com o Aldenor, da novela No Rancho Fundo.

Maisa

Presente na televisão desde os três anos de idade, Maisa cresceu na telinha do SBT e realizou os mais diversos projetos na casa. Mesmo com muita torcida para ela ir para a Globo, apenas neste ano ela decidiu aceitar entrar para o time seleto de globais. Com experiência na frente de programas, séries e muitos filmes, agora ela será a vilã da próxima novela das 18h, Garota do Momento.