Camila Moura resolve pendência após divórcio com Lucas Buda: "Orgulho"

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura ainda precisa resolver algumas questões pendentes da separação

Meses após o divórcio de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, Camila Moura ainda precisa resolver algumas questões pendentes da separação. Nesta segunda-feira, 01, ela compartilhou que dedicou o dia para retirar o sobrenome do ex-marido de seus documentos.

"Hoje foi dia de resolver burocracia. Como vocês sabem, disse há muitos meses que iria tirar o Ferreira do meu nome e tirei. Agora, estou com todo orgulho do mundo arrumando meus documentos e colocando meu nome de solteira", disse a influenciadora.

Camila Moura explica divisão de bens

Recentemente, ela, que se mudou para um novo apartamento em São Paulo, contou que seu antigo endereço ficou para o ex e falou da divisão de bens. "Suas coisas da outra casa que você morava com o Buda, não quis nada de lá?", quis saber um internauta. "Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que, ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá", respondeu ela.

Contudo, a influenciadora deixou claro que Buda vai precisar ressarcir o valor que a ex-mulher investiu no imóvel. Questionada sobre o que a ajudou a superar o fim da relação, Camila foi sincera: "Terapia, de verdade, e não ver os Stories do ex. Ajuda muito", aconselhou.

Os internautas também questionaram se ela pretende mostrar o processo de mobiliar seu novo apartamento. "É meu objetivo compartilhar com vocês a minha conquista, a minha independência, a minha vida nova. E tudo com honestidade. O que eu não conseguir comprar e mobiliar eu vou dizer", garantiu ela.

Camila Moura confessa arrependimento após divórcio

Em outra oportunidade, Camila abriu uma nova caixinha de perguntas e foi questionada se deveria ter perdoado uma traição. “Estou errada de não perdoar meu marido por uma traição por mensagem? Não aceito”, disse a admiradora.“Amiga, tá perguntando pra mim? Manda ele se f***, eu hein? Arruma logo outro, chifre trocado não doi. Meu erro foi esse, devia ter traído”, respondeu ela.