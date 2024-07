Julia Roberts exibe foto inédita com o marido. Saiba quem é!

Conheça mais sobre a história de amor da atriz Julia Roberts com o marido e veja a foto dos dois aos beijos

A atriz Julia Roberts é uma mulher apaixonada! Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao compartilhar uma foto inédita com seu marido, Danny Moder, no Instagram. A artista usou a imagem para celebrar os 22 anos de casamento deles.

Na foto, os dois apareceram trocando um beijo apaixonado quando eram mais novos. Porém, ela preservou o rosto dele, já que ele não costuma ser visto ao lado dela e é muito discreto. Que tal relembrar a história de amor deles?

Julia Robert e Danny Moder se conheceram nos bastidores do The Mexican, de 2001. Na época, ele trabalhava como cinegrafista e ela era atriz da produção. Ele era casado com a maquiadora Vera Steimberg, e ela namorada com Benjamin Bratt. Nos meses seguintes, os dois se separaram e se reaproximaram. Eles se casaram em uma cerimônia secreta em 4 de julho de 2002. Juntos, eles tiveram três filhos, Henry, Hazel e Phinnaeus.

Desde que começaram o relacionamento, eles prezam pela privacidade. Tanto que ele não a acompanha nos eventos públicos para evitar a exposição de sua imagem e do casamento deles. Isso porque eles querem que os filhos cresçam da forma mais normal possível.

Em 2015, Roberts fez uma rara declaração sobre o marido. “Ele é a minha pessoa favorita no planeta, e eu amo passar o tempo com ele e adoro trabalhar com ele”, disse ela depois que os dois voltaram a trabalhar juntos no filme Secret In Her Eyes.

Apesar da vida discreta, Julia e Danny já mostraram algumas fotos juntos e com os filhos nas redes sociais.

Veja as fotos do casal Julia Robert e Danny Moder:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Roberts (@juliaroberts)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Roberts (@juliaroberts)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por modermoder (@modermoder)