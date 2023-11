Julia Roberts impressiona ao compartilhar raro registro dos filhos gêmeos

A atriz Julia Roberts aproveitou o aniversário e compartilhou clique raro da dupla e se declarou no aniversário deles; confira

Julia Roberts voltou no tempo e revisitou uma antiga foto dos filhos gêmeos. Em rara publicação sobre as duas nas redes sociais, a atriz celebrou o aniversário deles com uma mensagem especial. As duas celebraram 19 anos na última terça-feira, 28. Phinneas e Hazel são filhos de Julia com o marido DanielModern, o casal também são pais de Henry, de 16.

Ao som da canção "Things I'm Thankful For", de JJ Heller, a artista surgiu com os dois bebês no colo no clique antigo em preto e branco. "19! Não há palavras para a alegria, a diversão, o rumpus selvagem da vida juntos", escreveu na legenda da postagem feita no Instagram.

Apesar de manter os filhos longe dos holofotes de Hollywood, a atriz costuma fazer publicações nas redes sociais nas datas de aniversário. Ela também já falou sobre a experiência de ser mãe em várias ocasiões ao longo dos anos.

“É interessante tentar criar os filhos hoje em dia porque é tudo muito novo - as pressões, os recursos, ter o mundo nas mãos assim”, disse a atriz ao "The Sun" em 2022. Na ocasião, ela ainda afirmou que tenta mantê-los também longe das redes sociais, por acreditar que eles não precisam passar pela exposição agora.

“Tento mantê-los fora das redes sociais, porque realmente não entendo para que eles precisam disso agora”, explicou a estrela.

Julia Roberts faz teste de DNA e descobre que não é uma 'Roberts"

Imagine fazer um teste de DNA e descobrir que o sobrenome que você sempre usou na verdade não é seu? Foi isso que aconteceu com Julia Roberts!

A atriz descobriu que, na verdade, não tem os genes da família que usa em seu sobrenome. Tudo começou quando a famosa participou do programa Finding Your Roots (Encontrando suas Raízes), atração na qual Henry Louis Gates Jr pesquisa a árvore genealógica dos famosos.

Durante a pesquisa, eles descobriram que, na verdade, o tataravô de Julia, Willis Roberts, morreu mais de uma década antes de seu bisavô nascer. Isso porque sua tataravó, Rhoda Suttle Roberts, teve um caso com outro homem após a morte do marido em 1964.