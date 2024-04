Eliezer rebate críticas sobre ser famoso por causa de Viih Tube: "Não é suficiente"

Criticado por sua relevância nas redes sociais, Eliezer rebate críticas sobre ser famoso por ser casado com Viih Tube; confira!

O ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais na última sexta-feira, 26, para rebater algumas críticas que recebeu por sua fama. Após alguns ex-BBBs se manifestarem sobre problemas em se manterem relevantes após o término do programa, alguns internautas apontaram que o ex-brother do BBB 22 somente se manteve famoso por conta de sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube.

Na ocasião, um internauta afirmou que ele não caiu no esquecimento por ser casado com Viih, que tem uma longa carreira na internet. Irritado, Eliezer rebateu o comentário e disse que consegue ser muito mais que apenas o marido da ex-BBB 21.

"Não concordo. Ser marido de alguém famoso não é o suficiente pra se manter na mídia, nem fechar publi. Se fosse assim, todos os maridos de alguém famoso estava na mídia, bombando. Eu não caí no esquecimento porque eu tive estratégia e me achei em um nicho", disse Eli.

Ele também fez uma comparação com o antes e depois de sua carreira, apontando como ela foi transformada com o nascimento de sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano. "Em outras palavras, pra marca isso é construção e discurso. Eu fiz dinheiro como pai da Lua, não como marido da Viih Tube. Antes da Lua, fiz dinheiro com estética porque era o meu discurso, e assim como me viam em termos de imagem", finalizou Eliezer.

Eliezer se emociona ao ouvir sua filha falar 'papai' pela primeira vez

No último dia 25, Eliezer contou que sua filha com Viih Tube, Lua Di Felice, 1 ano, aprendeu finalmente a dizer 'papai' e se emocionou ao ouvi-la pela primeira vez. O influenciador publicou uma foto ajoelhado no chão e celebrou essa conquista.

"A Lua falou papai! Obrigado Senhor! Fui depois de falar quase todas as palavras do dicionário? Foi! Até coco ela falou antes? Falou! Mas o importante é que chegou a minha vez!", brincou o influencer.

A paizão ainda contou que ficou confuso no momento em que Lua disse a palavra. "E sabe o pior? Ela falou e eu não entendi! Quem entendeu e ficou feliz de primeira foi a Viih! Ela falou 'Babaiii', eu segui. Achei que era babá. A Viih olhou pra ela e falou: 'Isso amor'. Ai eu falei: 'Isso o que?'. 'Ela falou papai seu tonto', a Viih respondeu. Era tão inacreditável pra mim", detalhou Eli.

Feliz com a nova palavra no vocabulário de Lua, o ex-brother ainda compartilhou uma foto com a pequena em seu perfil para celebrar essa marco no crescimento da bebê, que fez 1 ano recentemente. "Eu só queria dizer que hoje 25 de abril as 10:46 da manhã minha princesa falou 'Babaii' obrigado senhor!! Até cocô ela já tinha falado e papai, que desespero. E sabe o pior, ela falou e eu não entendi!!! Quem entendeu foi a Viih. Mas o importante é que falou. Preciso deixar registrado esse acontecimento", escreveu Eliezer na legenda da publicação.