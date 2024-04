Internautas reagem a live de Mani Reggo após término com Davi: 'Vergonha alheia'

Ao lado da irmã, Mani Reggo afirmou que a "verdade vai prevalecer". Seu posicionamento foi bastante criticado na web; confira

Mani Reggo (42) resolveu reaparecer, por meio de uma live nas redes sociais, na última sexta-feira, 26, para explicar a pouca interação na internet depois do fim do relacionamento com Davi Brito (21), campeão do BBB 24. Ao lado da irmã, Fabiana Reggo, a vendedora autônoma afirmou que a "verdade vai prevalecer" e disse que vai lançar alguns projetos nos próximos dias. O pronunciamento da empreendedora foi bastante criticado na web. “Vergonha alheia”, dispara um usuário do X (antigo Twitter).

Na live, Mani também agradeceu ao apoio que recebeu dos seguidores. "Estou passando aqui para agradecer a vocês o carinho, as orações, informar que estou bem e que tem muita coisa aí pela frente. Muito carinho, muita mensagem de carinho e apoio. Obrigada pelo carinho de verdade. É por vocês que estamos aqui", iniciou.

A vendedora não citou Davi, mas afirmou que o término do relacionamento com ele foi um momento muito difícil. "A verdade vai prevalecer sempre. Quero agradecer a Deus por a gente estar aqui, foi um momento muito difícil, mas acredito em Deus, confio em Deus. Obrigada de coração, cada mensagem recebida, obrigada por tudo, por cada abraço, cada local que eu passo e alguém vem falar comigo", afirmou.

O pronunciamento não foi visto com bons olhos por alguns internautas, que resolverem opinar.

Só uma pergunta, qual Reality vcs venceram, qual filme fizeram, qual novela?

Para estarem se achando famosas, estão sendo conhecidas por 15min e graças ao CAMPEÃO DO BBB 24

DAVI BRITO aí ganharam um hype que logo acaba, eu morro e não vejo tudo e nem foi a que falou que ganhou… pic.twitter.com/9Rry2hqEdw — Vinicius (@Viniciusgm55) April 26, 2024

— Keka Rueda (@keka_rueda) April 26, 2024

Essa Money merece a cara estampada na nota de três reais!

Ouçam essa senhora, ela falou TUDOOOOO! pic.twitter.com/FewVg58J1K — Nordestina 🌵 (@GracielleJose) April 26, 2024

Absurdo! Mani age como se tivesse vencido o BBB24 #BBB24pic.twitter.com/fcZlHApO46 — Mark Avila (@markavilashow) April 26, 2024

ROMPIMENTO

Desde a final do BBB 24, a relação de Mani e Davi passou por polêmicas. Na terça-feira (23), ela usou o Instagram para garantir que não vai ser mais uma pessoa, entre tantas, a atacar o baiano, ex-motorista de aplicativo, com quem se relacionou por um ano e meio. "Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história", iniciou.

No sábado (20), a empreendedora retirou o status de esposa de Davi da rede social. Antes disso, ela deixou de segui-lo também. Na ocasião, Mani pediu compreensão pelo silêncio nas últimas horas e escreveu que o momento serviu para que "não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda não tinha processado".